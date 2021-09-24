Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел эпизод с нарушением форвардом ЦСКА Антоном Заболотным санитарного регламента Российской Премьер-Лиги в матче 8-го тура РПЛ против «Спартака».

ЦСКА обыграл «Спартак» с минимальным счётом (1:0). Автором единственного гола стал Антон Заболотный. Он перепрыгнул через рекламный щит и залез на трибуну с болельщиками, таким образом отпраздновав забитый мяч.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал форварда красно-синих на 20 тыс. рублей. Кроме того штраф за нарушение болельщиками санитарного режима получил ЦСКА. Клуб заплатит 15 тысяч рублей. «Спартаку» тоже придется потратить 10 тыс. рублей за аналогичное нарушение. Дополнительно, за скандирование зрителями ненормативной лексики, ЦСКА заплатить 30, а «Спартак» – 50 тысяч рублей.