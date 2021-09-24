Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Тереза Йохауг прокомментировала информацию о том, что может приостановить карьеру для рождения ребенка после Олимпийских игр в Пекине.

«Раздули из мухи слона. Сначала – Олимпиада, а потом – посмотрим, что принесет будущее», – сказала Йохауг.

Менеджер лыжницы Йорн Эрнст тоже высказался по этому поводу. Он считает, что в этом возрасте девушке естественно задумываться о таких вопросах. Напомним, Терезе Йохауг 33 года. Однако главной целью менеджер считает завоевание личного олимпийского золота. Эрнст считает, что лыжница находится на верном пути к нему.

Напомним, Тереза Йохауг – олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, 14-кратная чемпионка мира и трехкратная обладательница Кубка мира.