Портал стопкоронавирус.рф обновил статистические данные. В России за последние сутки было выявлено 21 379 случае заражения вирусом во всех регионах страны.

В общей сложности в стране за время пандемии было проведено свыше 188,7 миллионов тестов. Они позволили выявить 7 376 374 случая инфицирования.

С начала пандемии в России выздоровело 6 574 608 человек. Не смогли справиться с болезнью 202 273 человек.

В Москве стало известно о 2 893 случаях заражения на утро 24 сентября. в Санкт-Петербурге зафиксировали 1 874 новых случая. В Московской области заразилось 1 008 человек, в Нижегородской и Свердловской – 511 и 510 выявленных случаев инфицирования коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 231 429 150 человек.