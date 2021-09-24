Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наказал главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого по итогам матча восьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

На сайте РФС размещена информация о том, что тренера оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение санитарного регламента соревнований и выход за пределы технической зоны. РФС не назначил наказания за споры с судьей Ивановым. Арбитр удалил Леонида Слуцкого на 77-й минуте,. Тренер был предупрежден первой желтой карточкой, а затем удален.

Напомним, матч завершился победой «Зенита» со счетом 3:1.

Ранее сообщалось о том, что КДК РФС наказал форварда ЦСКА Антона Заболотного за нарушение санитарного регламента в матче со «Спартаком».