Один случай заражения коронавирусом выявлен на олимпийском отборочном турнире по фигурному катанию Nebelhorn Trophy. Соревнования проходят в немецком Оберстдорфе. Информация размещена на сайте Международного союза конькобежцев.

В сообщении отмечается, что ISU и организационный комитет не будут пренебрегать конфиденциальностью лица и сообщать остальным участникам турнира внутреннюю информацию о ситуации. Инфицированный находится в изоляции, а местные органы здравоохранения следят за соблюдением предусмотренных требованиями властей обязательных процедур.

Турнир Nebelhorn Trophy проходит в Оберстдорфе с 23 по 25 сентября.

Российский фигурист Марк Кондратюк занимает пятое место после короткой программы. Он получил от судей 81,48 балла. Для подтверждения третьей квоты для России на ОЛИ-2022 Кондратюк должен попасть в топ-6 фигуристов.