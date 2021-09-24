Источник сообщает, что Россия на выборах президента Междунарожной федерации хоккея (ИИХФ) отдаст свой голос за немца Франца Райндля.

Голосование пройдет завтра, 25 сентября, на полугодовом конгрессе организации в северной столице. Всего делегаты имеют 105 голосов на конгресс ИИХФ. Крупные хоккейные страны, такие как Канада или Россия, имеют по два голоса. В выборах на пост президента победит кандидат, набравший 53 голоса. Если такую сумму не сможет набрать никто, то соперник, набравший наименьшее количество голосов, будет отсеян, а оставшиеся пройдут во второй тур.

На пост президента ИИХФ претендуют белорус Сергей Гончаров, чех Петр Бржиза, датчанин Хенрик-Баз Нильсе и француз Люк Тардиф. Рене Фазель уходит с поста, на котором он находился с 1994 года.