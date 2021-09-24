На трассе «Сочи Автодром» прошла первая свободная практика этапа Гран-при Формулы-1.

Лучшее время на трассе показал представитель «Мерседеса» Вальттери Боттас. Он проехал круг за 1.34,427 минуты. Финский гонщик опередил своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона, а также Макса Ферстаппена, выступающего за «Ред Булл».

Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин показал 19-е время. Он отстал от лидера на 4,159 секунды. Мазепин опередил своего напарника по команде Мика Шумахера на 0,391 секунды.

Вторая сессия свободных заездов начнется в Сочи в 15.00 по московскому времени. Гоночный уикенд закончится в воскресенье, 26 сентября, гонкой. Старт будет дан в 14.45 по мск.