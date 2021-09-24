На «Сочи Автодроме» стартовал этап Гран-при России – 15-го этапа Формулы-1 в сезоне-2021. Сегодня, в 11.25, состоялась первая свободная практика.

Лучшее время показал представитель «Мерседеса» Вальттери Боттас – прошлогодний победитель Гран-при России. Финский гонщик обошел партнера по команде Льюиса Хэмилтона, а также партнера по команде Макса Ферстаппена, выступающего за «Ред Булл».

Российский гонщик «Хаас» Никита Мазепин обошёл напарника по команде Мика Шумахера и показал 19-е время.

Вторая свободная практика начнется в 11.30 по московскому времени. Бесплатная трансляция доступна здесь.

Завтра, 25 сентября, в пилоты проведут еще одну практику в 12.00, а в 15.00 выйдут на квалификацию.