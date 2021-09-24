Российская биатлонистка Лариса Куклина считает, что проблема отсутствия тренера по стрельбе в группе старшего тренера Михаила Шашилова надумана.

Напомним, что пост тренера по стрельбе в женской сборной вакантен после ухода Алексея Волкова в апреле. В межсезонье команде помогал Александр Куделин.

«Мне кажется, это надуманная проблема, потому что с нами работают тренеры по биатлону», – сказала Куклина. Биатлонистка считает, что команде достаточно подсказок Михаила Шашилова. Помогает ему Николай Степанович Загурский. Лариса Куклина считает, что проблем в этом направлении подготовки нет.

В четверг спортсменка победила в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.

Зимний сезон у биатлонистов стартует в конце ноября в шведском Эстерсунде первым этапом Кубка мира. В феврале атлеты выступят на Олимпийских играх в Пекине.