В ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне пройдет вечер бокса. Главным событием мероприятия станет бой двух олимпийских чемпионов Александра Усика и Энтони Джошуа. Эксперты оценили шансы боксеров на победу.

Аналитики считают, что вероятность победы британского боксера выше. На его победу стоит коэффициент 1.53 (61% вероятности).

На Александра Усика предлагают ставить за 2.70 (34$ вероятности).

На ничейный результат встречи предлагается коэффициент 18.00 (5% вероятности).

Эксперты считают, что скорее всего, бой не продлится все 12 раундов. Досрочная победа одного из боксеров котируется за 1.76, полный бой – 1.96.

На досрочную победу Джошуа доступны ставки за 2.00, на победу судейским решением – за 3.50.

Досрочная победа украинского боксера оценивается коэффициентом 8.00, победа решением судей – за 3.70.

Бой начнется 26 сентября в 00.30 по московскому времени.