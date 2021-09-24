Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, Алан Прудников, поделился деталями трансфера игрока.

«Скажу одну вещь: есть стороны, которые остались недовольны сделкой. Это не самая чистая сделка, в плане отношения к отдельным людям. Но при этом трансфер качественный», – заявил Прудников.

Колумбийский футболист перешел в «Зенит» в 2019 году из аргентинской команды «Бока Хуниорс». Сумма соглашения составила 15 млн евро, договор подписан до 30 июня 2023 года.

С начала действия контракта по настоящее время Барриос сыграл за «Зенит» 62 матча и забил 2 гола. В сезоне 2021/2022 колумбиец вышел на поле в шести из восьми матчах и не отметился результативными действиями.

В настоящее время «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с двадцатью набранными очками.