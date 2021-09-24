Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о том, что капитан и голкипер московской команды Антон Шунин не сможет помочь команде в домашнем матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином».

«Он пока работает по индивидуальной программе, пока будет тренироваться так. Воскресный матч он, к сожалению, пропустит», – сообщил Шварц.

Главный тренер «Динамо» рассказал, что капитаном вместо Антона Шунина может стать кто-то из футболистов-лидеров команды. В этот список входят Шиманьский, Бальбуэна, Евгеньев, Ордец и Паршивлюк.

Напомним, Антон Шунин пропустил матч с «Сочи» из-за травмы. Встреча закончилась со счетом 1:0. Победила московская команда.

Встреча между «Динамо» и «Рубином» состоится 26 сентября на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток будет дан в 14.00 по московскому времени.