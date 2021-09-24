Президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк сообщил, что главным тренером сборной России по хоккею назначен Олег Знарок. Специалист возглавляет национальную команду во второй раз.

«Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель», – сказал Третьяк. Бывший главный тренер сборной, Валерий Брагин, назначен консультантом национальной команды.

Олег Знарок уже работал со сборной России с 2014 по 2018 год. Команда, под руководством специалиста, стала чемпионом мира в 2014 году. В 2018 году сборная России выиграла Олимпийские игры.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Сборная России попала в группу B. Первый матч состоится 9 февраля против сборной Швейцарии, затем 11 февраля россияне встретятся с датчанами, 12-го – со сборной Чехии.