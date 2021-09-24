В субботу, 25 сентября, стартует девятый тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

Игровой уикенд откроет матч между «Химками» и «Локомотивом». Команда Дениса Глушакова опустилась в зону вылета и проиграла в 1/16 Кубка России. А железнодорожникам нужно набирать три очка. В прошлом туре они сыграли вничью с «Уралом».

В 16.30 начнется матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов». Вчера московская команда разгромила «Знамя» в Кубке России со счетом 10:0. Питерский клуб идет на первом месте в таблице РПЛ с отрывом в 4 очка от ближайшего конкурента.

Матч между «Спартаком» и «Уфой» начнется в 19:00 по мск. Москвичи не выигрывали у соперников уже 4 матча подряд.

В воскресенье, 26 сентября, пройдет встреча между «Динамо» и «Рубином». С 2003 года московский клуб одержал только три победы над казанской командой в РПЛ.

В 16:30 сыграют «Ростов» и «Ахмат». Южане находятся на 14-м месте в РПЛ и вылетели из Кубка России, а грозненцы пропустили в 14-ти матчах Премьер-Лиги подряд.

В 19:00 по московскому времени состоится матч между «Краснодаром» и «Сочи». Главный тренер «быков» пропустит матч из-за дисквалификации за оскорбление судьи.

В понедельник, 27 сентября, состоятся два матча. В 17:00 сыграют «Урал» и «Арсенал», а в 19:00 – «Нижний Новгород» и ЦСКА. Команда Кержакова в случае победы займет место армейцев в турнирной таблице РПЛ.