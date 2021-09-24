В субботу, 25 сентября, состоится матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов» в рамках девятого тура Российской Премьер-Лиги.

Клуб из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу РПЛ с двадцатью набранными очками. «Динамо» и «Локомотив» отстают от питерской команды на 4 балла.

«Крылья Советов» не так стабильны. Самарский клуб идет на 10-й строчке Российской Премьер-Лиги.

В прошлом туре «Крылья Советов» одержали победу над «Ростовом» со счетом 4:2, а в Кубке России с рекордным 10:0 выбили ногинское «Знамя».

«Зенит» в прошлом туре одержал уверенную победу над «Рубином» со счетом 1:3.

Встреча между «Зенитом» и «Крыльями Советов» состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» Стартовый свисток будет дан в 16.30 по московскому времени.