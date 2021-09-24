Чемпионка мира и Европы 2015-го года и серебряный призер чемпионата мира 2021-го года Елизавета Туктамышева выступила с произвольной программой на первом этапе Кубка России в Сызрани.

Елизавета чисто исполнила каскад тройной аксель + двойной тулуп в начале программы. У фигуристки не получился сольный тройной аксель, а вместо заявленного тройного лутца Туктамышева сделала двойной.

Во второй половине программы Елизавета выполнила каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов, а следом сделала каскад тройной лутц + двойной аксель.

Судьи оценили выступление Елизаветы Туктамышевой в 149,41 балла. Итоговая оценка – 220,47 балла. Воспитанница Алексея Мишина становится промежуточным лидером Кубка России.

В программе фигуристки соединены два музыкальных отрывка – композиции «Arabia» и «My Love Music». Хореограф постановки – Никита Михайлов.