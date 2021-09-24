В субботу, 25 сентября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной Лиги между «Динамо» из Минска и СКА из Санкт-Петербурга.

В личном противостоянии команда Валерия Брагина одержала 23 победы в КХЛ, «Динамо-Минск» победил 12 раз.

Напомним, в прошлой встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной Лиги СКА проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4.

Валерий Брагин извинился перед болельщиками за поражение. Он отметил, что провел в раздевалке серьезный разговор с хоккеистами и надеется, что такое больше не повторится.

«Динамо» из Минска в прошлом матче проиграл «Автомобилисту». со счетом 7:3.

Встреча между «Динамо» и СКА состоится 25 сентября в 17.30 по московскому времени.