Чемпионка мира 2015 года и серебряный призер чемпионата мира 2021 года Елизавета Туктамышева одержала победу на первом этапе Кубка России в Сызрани.

Воспитанница Алексея Мишина занимала второе место по результатам короткой программы. Судьи оценили ее выступление в 70,66 балла. Первое место заняла Александра Трусова. Она набрала 74,53 балла. В четверг вечером стало известно, что воспитанница Этери Тутберидзе снялась с Кубка России из-за проблем со здоровьем.

За произвольную программу Елизавета Туктамышева получила 149,41 балла. Итоговая оценка 220,47 балла позволила воспитаннице Алексея Мишина победить на первом этапе Кубка России в Сызрани. Второе место заняла Вероника Яметова с 189,25 набранными баллами, на третьем – Станислава Молчанова с 178,22 баллами.