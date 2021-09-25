Матчи 9-го тура Российской Премьер-Лиги пройдут с 25 по 27 сентября.

Первый матч между «Химками» и «Локомотивом» начнется в 14.00 по московскому времени.

В 16.30 встретятся «Зенит» и «Крылья Советом» на «Газпром Арене».

«Спартак» и «Уфа» начнут выявлять сильнейшего в 19.00 по мск на стадионе «Открытие Арена».

Первый воскресный матч состоится в 14.00 на «ВТБ Арене». Встретятся «Динамо» и «Рубин».

В 16.30 в Ростове-на-Дону пройдет встреча команда Юрия Семина и Рашида Рахимова.

Завершит воскресный футбольный вечер матч между «Краснодаром» и «Сочи».

В понедельник в 17.00 сыграют «Урал» и «Арсенал», а в 19.00 встретятся «Нижний Новгород» и ЦСКА.

Напомним, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги питерский «Зенит». На 4 балла ниже располагаются «Динамо» и «Локомотив».