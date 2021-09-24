Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, кто попадёт в состав национальной команды на первые четыре этапа Кубка мира.

«Это те, кто вошёл в топ-30 Кубка мира прошлого сезона: Логинов, Елисеев, Латыпов и Гараничев, и призёр чемпионата мира Карим Халили. Мы даём им спокойно готовиться», – сказал Каминский.

Тренер сборной России добавил, что свободно еще одно место Кто его займёт, определится на контрольных стартах на ноябрьском тренировочном сборе в Ханты-Мансийске.

Каминский заявил, что биатлонисты из списка должны будут подтвердить свою готовность во время тестов и тренировок, а запасной спортсмен в сборной нужен на случай, если кто-то из пятерки будет не готов к гонкам.

Биатлонный сезон-2021/2022 стартует в Эстерсунде в конце ноября.