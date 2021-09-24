Состоялась официальная церемония взвешивания перед вечером бокса в Лондоне. В главном событии вечера встретятся украинец Александр Усик и британец Энтони Джошуа.

Усик показал вес 100,2 кг, Джошуа оказался на восемь килограммов тяжелее — 108,8 кг.

Джошуа будет проводить защиту титулов чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.

На профессиональном ринге Усик провёл 18 боёв и во всех одержал победы (13 — нокаутом). В супертяжёлом весе украинец провёл два поединка, завоевав во втором пояс WBO Intercontinental, отобрав его у британца Дерека Чисоры.

На счету Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и 1 поражение в 25 боях.

Поединок Усика и Джошуа состоится в ночь с 25 на 26 сентября на арене футбольного «Тоттенхэма».