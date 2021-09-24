Стало известно, кто войдёт в тренерский штаб Олега Знарка в сборной России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федерации хоккея России Владислава Третьяка, помогать 58-летнему специалисту будут Алексей Жамнов и Сергей Зубов.

О назначении Знарка было объявлено сегодня, 24 сентября. Он будет готовить сборную России к Олимпиаде-2022 в Пекине.

Ранее Знарок уже руководил сборной России с 2014 по 2018 год, выиграв с ней чемпионат мира-2014 и Олимпиаду-2018.

Зубов входил в тренерский штаб СКА и с ноября 2015 по лето 2016 года возглавлял армейцев. Также в его карьере был «Сочи», а с апреля 2021 года он возглавляет рижское «Динамо».

Жамнов в 2018 году исполнял обязанности главного тренера «Спартака», с 2018 года входил в штаб сборной России, а также занимает пост советника председателя Наблюдательного совета «Спартака».