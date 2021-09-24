Фигурист из Санкт-Петербурга Пётр Гуменник не смог чисто откатать произвольную программу на первом этапе Кубка России в Сызрани.

Гуменник чисто исполнил каскад «четверной сальхов + двойной тулуп + двойной риттбергер» и прыгнул тройной сальхов, затем упал с четверного сальхова и тройного флипа, выполнил тройной аксель, при выполнении второго тройного акселя задел рукой лёд при приземлении и чисто исполнил «тройной лутц + тройной риттбергер».

За свой прокат Гуменник получил 149.53 балла: 68.63 за элементы и 82.90 за компоненты.

После короткой программы Гуменник занимал четвёртое место с результатом 77,55. До выступления оставшейся тройки лидеров он идёт на промежуточном первом месте.