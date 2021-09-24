23-летний Александр Самарин не смог чисто исполнить произвольную программу на первом этапе Кубка России в Сызрани.

Фигурист упал с четверного лутца в начале программы, затем сделал каскад из четверного лутца и тройного тулупа. Дальше в программе шел тройной аксель со степаутом и тройной сальхов. Во второй половине Самарин прыгнул каскад из тройных лутца и флипа через ойлер, второй тройной аксель (снова степаут) и тройной риттбергер.

За свою программу Самарин получил 170,57 балла: 81,67 за элементы и 89,90 за компоненты.

После короткой программы вице-чемпион Европы-2019 занимал первое место с большим отрывом (105.94). За два выступления до конца Самарин лидирует также с солидным преимуществом. Его результат — 276,51. У идущего вторым петербуржца Петра Гуменника — 227,08.