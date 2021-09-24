Александр Самарин стал победителем первого этапа Кубка России по фигурному катанию в Сызрани. Серебряный призёр чемпионата Европы-2019 с большим отрывом выиграл короткую программу, а в сегодняшней произвольной допустил несколько ошибок. 23-летний фигурист упал с четверного лутца в начале программы, затем сделал каскад из четверного лутца и тройного тулупа. Дальше в программе шел тройной аксель со степаутом и тройной сальхов. Во второй половине Самарин прыгнул каскад из тройных лутца и флипа через ойлер, второй тройной аксель (снова степаут) и тройной риттбергер.
Итоговый результат Самарина — 276,51 (105,94 + 170,57).
Второе место занял Алексей Ерохов, ставший лучшим в произвольной программе. Его результат — 264,53 (81,32 + 183,21).
Тройку призёров замкнул Роман Савосин — 247,39 (84,56 + 162,83).
Таким образом, первых три места заняли представители Москвы. Лучшим из петербуржцев стал Пётр Гуменник, занявший четвёртое место — 227,08 (77,55 + 149,53).
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