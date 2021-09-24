Итак, мучительный вопрос выбора главного тренера сборной России на Олимпиаду наконец-то решён. На Игры команду повезёт Олег Знарок. Тот самый Знарок, с которым Россия завоевала золото предыдущей Олимпиады в Пхёнчхане, пусть и при весьма сомнительных обстоятельствах.

Пожалуй, выбор Знарка сейчас выглядит наиболее закономерным решением. Специалист умеет балансировать между жёсткостью и неконфликтностью. Он славится порой резкими выражениями и неоднозначным поведением, но при этом находит общий язык с игроками, а это в условиях Олимпиады невероятно важное качество. В таких условиях не стоит ждать отказников и тех, кто поедет играть спустя рукава. Хоккеисты понимают: назначение принципиального и независимого Знарка означает то, что решения по составу и тактике будет принимать он и только он без давления со стороны. Брагин, при всём к нему уважении, таким же авторитетом не обладает.

В первую очередь это касается не условного Александра Овечкина, готового приезжать в сборную хоть на одной ноге и при любом тренере, а Артемия Панарина. Форвард, славящийся бескомпромиссными внехоккейными высказываниями, уже отказался от участия в ЧМ-2021, зато в Пекине его точно можно ждать – не будет же муж Алисы Знарок обижать собственного тестя.

За последние годы во главе сборной уже успели перепробовать почти всех приличных тренеров КХЛ, и в среде некоторых болельщиков всё громче шли разговоры о приглашении первого полноценного иностранца. В ФХР решили иначе и вернули того, с чьим именем ассоциируются последние успехи сборной. Именно при Знарке сборная завоевала последнее на данный момент золото чемпионата мира и выиграла Олимпиаду в Пхёнчхане.

В штаб Знарка войдут съевшие собаку на НХЛ Сергей Зубов и Алексей Жамнов. В прессе обсуждают целесообразность приглашения Игоря Ларионова, и этот шаг действительно был бы очень красивым и правильным. Профессор сейчас отвечает за подготовку российской молодёжи, и он мог бы стать мостиком между взрослым и юношеским хоккеем.

Короче говоря, фигура Знарка кажется сейчас наиболее закономерной на пост главного тренера. Впрочем, обольщаться и воспринимать его как спасителя нации однозначно не стоит. Сборную Канады на Олимпиаде возглавит самый сильный тренер Северной Америки Джон Купер, под руководством которого «Тампа-Бэй» выиграла два Кубка Стэнли подряд, а команда однозначно будет играть в неудобный для россиян хоккей.

За два невнятных сезона во главе «Спартака» Знарок успел несколько подмочить свою репутацию. Конечно, нужно учитывать уровень хоккеистов и возможности клуба, однако казалось, что у тренера просто закончились идеи.

А уж выступление на победном Пхёнчхане только оголтелые оптимисты вспоминают с гордостью. Привезя в Южную Корею сильнейший состав по сравнению с конкурентами, Россия выцарапала золотые медали на зубах и жилах, едва не опозорившись в финале с Германией. Как вы помните, от поражения россияне ушли за 56 секунд до конца третьего периода, а победную шайбу провели в овертайме в большинстве.

Сейчас же у Знарка не будет таких «тепличных условий». Напротив, проблемы в составе с его назначением остаются. За полгода тренер вряд ли успеет решить проблему центрфорвардов и найдёт идеальные связки защитников. Останется уповать на вратарские подвиги Андрея Василевского и кураж звёздных форвардов: для многих из них Пекин – последний шанс выиграть Олимпиаду.