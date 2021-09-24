Произошли изменения в списке участников международного турнира Finlandia Trophy. Как сообщает Международный союз конькобежцев (ISU) на официальном сайте, в состязаниях спортивных пар выступят россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они заменят дуэт соотечественников Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.

С этого сезона Тарасова и Морозов тренируются под руководством Этери Тутберидзе. Сегодня, 24 сентября, они представят короткую программу на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.

Finlandia Trophy состоится 6-10 октября в Эспоо. Помимо Тарасовой и Морозова, в нём должны выступить Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Бойкова и Козловский, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заявлены в качестве запасных.