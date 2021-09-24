Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал, почему он редко ходит на матч клуба в последнее время. В интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» бизнесмен сказал, что пропускает игры из-за болезни, но отказался рассказывать подробности.

«Я сказал только потому, что являюсь общественной фигурой из-за того, что я президент клуба, — добавил Галицкий. — Вообще не хотел бы об этом говорить, но наши болельщики в праве понимать, что происходит».

Следующая реплика Галицкого прозвучала двусмысленно и, возможно, служит намёком на то, что болезнь у него достаточно серьёзная: «Наши болельщики должны знать, что на одном человеке история клуба не должна заканчиваться».

Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. В первый же сезон клуб вышел в Футбольную национальную лигу, а на третий год существования пробился в премьер-лигу. В сезонах-2014/15, 2018/19 и 2019/20 кубанцы завоёвывали бронзовые медали чемпионата России, а в 2014 году играли в финале Кубка страны.