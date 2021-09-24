Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал лучшим во второй практике «Гран-при России». Его результат во время вторых свободных заездов — 1.33,593.

Вторым стал действующий чемпион мира и партнёр Боттаса по команде Льюис Хэмилтон с отставанием 0,044 секунды. Тройку замкнул гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли (отставание 0,252).

Россиянин Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», стал предпоследним, 19-м, с отставанием 2,506. Его напарник Мик Шумахер занял последнее 20-е место.

В первой сессии Боттас и Хэмилтон также заняли два первых места, а Макс Ферстаппен из «Ред Булла» стал третьим. Мазепин и Шумахер также стали 19-м и 20-м.

Третья практика и квалификация «Гран-при России» состоятся завтра, 25 сентября.