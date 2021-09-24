Пилот «Премы» Оскар Пиастри занял первое место в квалификации «Гран-при России» в классе «Формула-2». В заездах, прошедших на «Сочи Автодроме» он показал результат 1.47,465.
Вторым стал представитель «Карлина» Джехан Дарувала с отставанием 0,188. Тройку замкнул Тео Пуршер из «АРТ», отставший на 0,426.
Российский партнёр Пиастри по команде Роберт Шварцман стал в квалификации седьмым с отставанием 0,633.
Завтра, 25 сентября, на «Гран-при России» в «Формуле-2» состоятся две спринтерские гонки, а основные заезды пройдут в воскресенье, 26 сентября.
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