Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол стали лучшими по итогам ритм-танца на этапе юниорского «Гран-при» в столице Словении Любляне.
Пара по итогам проката получила 66,00 балла: 35,52 за технику и 30,48 за компоненты.
Вторыми стали канадские фигуристы Натали д’Алессандров и Брюс Ваддель с результатом 64,26. Тройку замкнули Катарина Вольфкостин и Джеффри Чен из США — 62,99.
Ещё одна российская пара София Качушкина и Олег Муратов идут на промежуточном четвёртом месте с результатом 57,95.
Произвольный танец пары представят завтра, 25 сентября. Начало — в 18.20 по московскому времени.
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