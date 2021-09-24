Хаугер стал чемпионом "Формулы-3" по итогам гонки в Сочи

Хаугер стал чемпионом "Формулы-3" по итогам гонки в Сочи

Пилот «Премы» Деннис Хаугер стал чемпионом «Формулы-3» в сезоне-2021. Досрочный титул 18-летний норвежец оформил по итогам первой спринтерской гонки «Гран-при России», которая прошла на автодроме в Сочи.

Хаугер в гонке занял второе место, отстав только от Логана Сэрджанта из «Хароуз». Таким образом, он стал недосягаемым для соперников.

Тройку лидеров в гонке замкнул Виктор Мартан из «МП Моторспорт». Российский пилот «АРТ» Александр Смоляр занял 22-е место. Он стартовал с шестого места, но был вынужден сделать незапланированный пит-стоп из-за прокола в самом начале гонки. В общем зачёте сезона Смоляр занимает шестое место.

«Гран-при России» проходит в Сочи с 24 по 26 сентября. Завтра, 25 сентября, состоится вторая спринтерская гонка, 26 сентября пройдут основные заезды. Этап в Сочи — последний в «Формуле-3» в нынешнем сезоне.