Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сбил одного из механиков команды во время второй свободной практики «Гран-при России».

Действующий чемпион мира, занимающий второе место в общем зачёте сезона, отрабатывал симуляцию гоночного пит-стопа. В один момент он не рассчитал с дистанцией торможения, из-за чего сбил механика, который стоял перед болидом и должен был поднять его с помощью домкрата.

Хэмилтон тут же принёс извинения сотруднику команды и по рации поинтересовался о его состоянии.

В «Мерседесе» сообщили, что механик не пострадал.

По итогам первой и второй сессии Хэмилтон занял второе место, дважды уступив партнёру по команде Валттери Боттасу. Третья практика и квалификация «Гран-при России» состоятся 25 сентября, гонка — 26 сентября.