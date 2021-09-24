Расписание 9 тура РПЛ. Инфографика Неваспорт

В субботу, 25 сентября, стартует девятый тур Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Игровой уикенд откроет матч между "Химками" и "Локомотивом". Команда Дениса Глушакова опустилась в зону вылета и проиграла в 1/16 Кубка России. А железнодорожникам нужно набирать три очка. В прошлом туре они сыграли вничью с "Уралом". В 16.30 начнется матч между "Зенитом" и "Крыльями Советов". Вчера московская команда разгромила "Знамя" в Кубке России со счетом 10:0. Питерский клуб идет на первом месте в таблице РПЛ с отрывом в 4 очка от ближайшего конкурента. Матч между "Спартаком" и "Уфой" начнется в 19:00 по мск. Москвичи не выигрывали у соперников уже 4 матча подряд. В воскресенье, 26 сентября, пройдет встреча между "Динамо" и "Рубином". С 2003 года московский клуб одержал только три победы над казанской командой в РПЛ. В 16:30 сыграют "Ростов" и "Ахмат". Южане находятся на 14-м месте в РПЛ и вылетели из Кубка России, а грозненцы пропустили в 14-ти матчах Премьер-Лиги подряд. В 19:00 по московскому времени состоится матч между "Краснодаром" и "Сочи". Главный тренер "быков" пропустит матч из-за дисквалификации за оскорбление судьи. В понедельник, 27 сентября, состоятся два матча. В 17:00 сыграют "Урал" и "Арсенал", а в 19:00 – "Нижний Новгород" и ЦСКА. Команда Кержакова в случае победы займет место армейцев в турнирной таблице РПЛ.