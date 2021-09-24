Стала известна заявка сборной Бразилии на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022. В неё не вошли два футболиста «Зенита» Малком и Клаудиньо, получавшие вызов на сентябрьские игры. На матчи бразильцев в сентябре не были отпущены футболисты Английской премьер-лиге из-за ковид-протоколов для въезжающих обратно в Великобританию. Малком и Клаудиньо были вызваны и даже успели прибыть в расположение сборной, но «Зенит» отозвал их обратно из-за предстоявшей поездки в Англию на матч Лиги чемпионов с «Челси» (0:1). ФИФА сперва дисквалифицировала обоих футболистов, но затем сняла дисквалификацию.
Полностью состав сборной Бразилии выглядит следующим образом:
Вратари: Алиссон («Ливерпуль», Англия), Вевертон («Палмейрас»), Эдерсон («Манчестер Сити», Англия)
Защитники: Данило, Алекс Сандро (оба — «Ювентус», Италия), Эмерсон («Тоттенхэм», Англия), Гильерме Арана («Атлетико Минейро»), Тиаго Силва («Челси», Англия), Маркиньос («ПСЖ», Франция), Эдер Милитао («Реал», Испания), Лукас Вериссимо («Бенфика», Португалия)
Полузащитники: Каземиро («Реал», Испания), Фабиньо («Ливерпуль», Англия), Фред («Манчестер Юнайтед», Англия), Эденилсон («Интернасионал»), Жерсон («Марсель», Франция), Лукас Пакета («Лион», Франция), Эвертон Рибейро («Фламенго»)
Нападающие: Неймар («ПСЖ», Франция), Антони («Аякс», Нидерланды), Рафинья («Лидс», Англия), Винисиус Жуниор («Реал», Испания), Габриэл Жезус («Манчестер Сити», Англия), Габи («Фламенго»), Матеус Кунья («Атлетико», Испания).
В октябре Бразилия проведёт матчи отбора на ЧМ-2022 против Венесуэлы (8 октября, в гостях), Колумбии (11 октября, в гостях) и Уругвая (15 октября, дома).
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