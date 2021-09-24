В эти минуты в Государственном Кремлевском дворце Москвы проходит концерт в честь юбилея спортивной школы «Самбо-70». Ведущей церемонии стала воспитанница школы, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева. Вместе с ней ведущим выступает ринг-анонсер Александр Белый.

Ранее сообщалось, что ведущими станут Медведева и олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова. Однако последняя следит за концертом из зрительного зала.

Медведева и Загитова всё ещё официально не объявляли об уходе из фигурного катания, однако оба не выходили на официальные старты с 2019 года. Сезон-2020/21 фигуристки пропустили, а летом 2021 года не были включены в состав сборной России на олимпийский сезон.