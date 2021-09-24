Российский фигурист Марк Кондратюк без падений исполнил произвольную программу на турнире ISU серии «Челленджер» — Nebelhorn Trophy.

Во время своей программы под музыку из мюзикла «Иисус Христос — Суперзвезда» Кондратюк исполнил четверной тулуп со степаутом, затем прыгнул тройной риттбергер и тройной аксель. Также фигурист чисто исполнил каскад из двойного акселя и тройного тулупа.

Во второй половине программы Кондратюк прыгнул два четверных сальхова, один из которых — в ойлерном каскаде с тройным. Завершил Кондратюк программу тройным лутцем в степаут.

Судьи оценили программу на 159,58 балла, пока Кондратюк лидирует в турнирной таблице и ниже пятого места он точно не опустится, что гарантирует России три квоты на Олимпиаде-2022 в Пекине в мужском одиночном катании.