Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что Олег Знарок ещё не утверждён главным тренером сборной России по хоккею. Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил о назначении Знарка в интервью ТАСС. В его штаб должны войти Сергей Зубов и Алексей Жамнов.

«А Знарок ещё не назначен! Будут ещё консультации! Вот оно как!» — написал Губерниев в своём Телеграм-канале.

Планируется, что Знарок возглавит сборную России на Олимпиаде-2022, а предыдущий наставник команды, главный тренер СКА Валерий Брагин, станет его консультантом.

Знарок уже руководил сборной России с 2014 по 2018 год. Под его руководством россияне выиграли чемпионат мира-2014 и Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане.