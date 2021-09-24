Сборная России по фигурному катанию получила максимальную квоту на Олимпиаде-2022. Это стало известно после проката фигуриста-одиночника Марка Кондратюка на турнире Nebelhorn Trophy.

Кондратюк во время своей программы под музыку из мюзикла «Иисус Христос — Суперзвезда» исполнил четверной тулуп со степаутом, затем прыгнул тройной риттбергер и тройной аксель. Также фигурист чисто исполнил каскад из двойного акселя и тройного тулупа.

Во второй половине программы Кондратюк прыгнул два четверных сальхова, один из которых — в ойлерном каскаде с тройным. Завершил Кондратюк программу тройным лутцем в степаут.

Сейчас россиянин занимает промежуточное первое место и точно не опустится ниже проходного седьмого, подтверждавшего России третью путёвку на Олимпиаду среди мужчин-одиночников.

Ранее по три квоты Россия обеспечила себе в женском одиночном катании, в соревнованиях спортивных пар и в танцах на льду.