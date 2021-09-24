Президент Федерации хоккея на траве России (ФХТР), вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Антон Мороз встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает «Московский комсомолец».

Встреча была посвящена победу «Динамо-Ак Барса» в чемпионате России по хоккею на траве и состоялась в стенах Губернаторского дворца Казанского Кремля.

Членам команды и тренерскому штабу вручили золотые медали и почётные грамоты за победу в Суперлиге-2021.

Минниханов поздравил игроков и поблагодарил тренерский состав за подготовку команды.

«Казань, бесспорно, является исторической Родиной хоккея на траве и центром развития этого вида спорта сегодня в стране именно благодаря огромной поддержке и вниманию, которые оказаны лично президентом и его командой», — заявил Антон Мороз. Также он выразил благодарность руководству региона за вклад в развитие спорта, а также Минниханову за личную поддержку хоккейного клуба и участие в его жизни.

«Не сомневаюсь, как только закончатся все вынужденные коронавирусные ограничения, город станет и мировой столицей хоккея на траве, по праву примет у себя чемпионат Европы, а может быть — и чемпионат мира, которые проведёт на самом высоком уровне», — добавил глава ФХТР.

После торжественной речи Мороз вручил главе Татарстана такую же чемпионскую медаль, какую получили хоккеисты, а капитан и главный тренер «Динамо-Ак Барса» презентовали Минниханову памятную клюшку.