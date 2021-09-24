Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе. После короткой программы ученик Светланы Соколовской занимал пятую строчку. В произвольной программе Кондратюк выступал под музыку из мюзикла «Иисус Христос — Суперзвезда». Он исполнил четверной тулуп со степаутом, затем прыгнул тройной риттбергер и тройной аксель. Также фигурист чисто исполнил каскад из двойного акселя и тройного тулупа.

Во второй половине программы Кондратюк прыгнул два четверных сальхова, один из которых — в ойлерном каскаде с тройным. Завершил Кондратюк программу тройным лутцем в степаут. В результате он стал вторым в произвольной программе и третьим в сумме.

Итоговый результат фигуриста из России — 241,06 балла: 81,48 за короткую программу и 159,58 за произвольную.

Победу на турнире одержал Винсент Чжоу из США — 284,23 (97,35 + 186,88) балла. Серебро взял Адам Сиао Хим Фа из Франции — 243,78 (89,23 + 154,55) балла.

Таким образом, Кондратюк подтвердил третью квоту России в мужском одиночном катании на Олимпиаду-2022 (ему нужно было занять место не ниже седьмого).

Россия на Играх в Пекине получила максимальные три квоты во всех четырёх дисциплинах.