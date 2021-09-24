Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в состязаниях спортивных пар. Двукратные чемпионы Европы получили за свой прокат 79,66 балла — 41,94 за элементы и 37,72 за компоненты.

Вторыми стали Юрия Артемьева и Михаил Назарычев (70,28 балла). Тройку замыкают Карина Акопова и Никита Рахманин (69,50). Четвёртое место занимают Алина Соловьёва и Елисей Иванов (66,51), последнее пятое — Дарья Бояринцева и Максим Шагалов (64,03).

Произвольную программу пару покажут 25 сентября, начало — в 15:10 по московскому времени.

Этап Кубка России проходит в Сызрани. Ранее определились победители этапа в других трёх дисциплинах. У женщин победила Елизавета Туктамышева, у мужчин — Александр Самарин, в танцах на льду — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.