Сегодня, 25 сентября, состоится четвёртый соревновательный день первого этапа Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.

Первыми на лёд выйдут спортивные пары. В 13:15 стартует произвольная программа юниоров. В 15:10 произвольные прокаты покажут взрослые дуэты. В число участников входят двукратные чемпионы Европы, серебряные призёры Олимпиады-2018 в командном турнире Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Накануне дуэт показал лучший результат в короткой программе, набрав 79,66 балла.

Позднее стартуют прокаты юниоров-одиночников. В 16:15 короткую программу покажут девушки, в 19:25 — юноши.

У женщин на первом этапе Кубка России победила Елизавета Туктамышева, у мужчин — Александр Самарин, в танцах на льду — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.