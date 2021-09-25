Сегодня, 25 сентября, состоится заключительный третий день этапа юниорского «Гран-при» в столице Словении Любляне.

В 13:00 с произвольной программой выступят одиночницы. По итогам короткой программы лидирует представительница России Аделия Петросян. Результат 14-летней ученицы Этери Тутберидзе — 70,86 балла. Всего на три сотых (70,83) отстаёт от неё Ким Мин Ча из Южной Кореи. Тройку замыкает Линдсей Торнгрен из США (70,24).

Ещё одна представительница России София Самоделкина идёт на четвёртом месте с результатом 65,56. Все они выступят в заключительной шестой разминке. Всего в соревнованиях принимает участие 31 фигуристка.

В 18:20 произвольный танец покажут танцевальные дуэты. В них первую и четвёртую строчки также занимают россияне. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол лидируют после ритм-танца (66,00), София Качушкина и Олег Муратов идут четвёртыми (57,95). Между ними расположились канадцы Натали Д’Алессандро/Брюс Ваддель (64,26) и американцы Катарина Вольфкостин/Джеффри Чен (62,99).