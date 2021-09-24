Бывший хоккеист сборной России Павел Буре оценил назначение Олега Знарка на пост главного тренера национальной команды. Сегодня, 24 сентября, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что Знарок вернулся на пост наставника сборной и будет готовить её к Олимпиаде-2022.

«Поддерживаю решение пригласить в штаб Олега Знарка, это по-настоящему сильный ход, — цитирует ТАСС Буре. — Он хорошо знает систему работы штаба сборной, игроков, которые выступали в национальной команде. Помощниками Знарка станут Алексей Жамнов и Сергей Зубов — тоже очень опытные специалисты, я очень хорошо их знаю, с Зубовым жил на сборах в одном номере, Жамнова — еще с детства».

Под руководством Знарка сборная России выиграла чемпионат мира-2014 и Олимпиаду-2018. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.