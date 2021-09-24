Сборная России по фигурному катанию впервые в истории получила максимальную квоту на Олимпийских играх. Во всех четырёх дисциплинах у России будет по три представителя.

Ранее по три квоты россияне заработали в женском одиночном катании, в соревнованиях спортивных пар и в танцах на льду.

Максимальную квоту России на Олимпиаде завоевали Михаил Коляда и Евгений Семененко на чемпионате мира-2021. Сегодня, 24 сентября, третью квоту Россия подтвердила и среди мужчин-одиночников. Это сделал 18-летний Марк Кондратюк, занявший третье место на турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе, который был дополнительным отбором на Игры.

Последний раз в мужском катании у России было три квоты в одиночном катании 20 лет назад, на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити. Тогда страну представили Алексей Ягудин, Евгений Плющенко и Александр Абт. Ягудин завоевал золото соревнований, Плющенко стал серебряным призёром, Абт занял пятое место.