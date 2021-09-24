Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал выступление россиянина Марка Кондратюка на международном турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе. 18-летний фигурист занял третье место и подтвердил России третью путёвку в мужском одиночном катании на Олимпиаду-2022.

«Если мы, специалисты из федерации, приняли решение направить туда Марка, то, естественно, мы надеялись, что он сможет это сделать», — цитирует ТАСС Горшкова.

Россия впервые за 20 лет получила три путёвки на Игры в мужском одиночном катании и впервые в истории завоевала по три квоты во всех четырёх дисциплинах. Для завоевания путёвки Кондратюку достаточно было занять в Оберстдорфе место не ниже седьмого.