Российский фигурист Илья Яблоков стал победителем этапа юниорского «Гран-при» в столице Словении Любляне. Уроженец Санкт-Петербурга, которому 29 сентября исполнится 18 лет, стал лучшим в сегодняшней произвольной программе. Его результат — 153,10 балла: 86,02 за техническую часть и 68,08 за компоненты.

Накануне Яблоков также показал лучший результат в короткой программе — 78,89. Таким образом, в сумме он получил 231,99 балла и выиграл турнир с большим отрывом.

Второе место занял эстонец Арлет Леванди — 194,35 (59,60 + 134,75) балла. Тройку замкнул американец Мэттью Нильсен — 192,38 (65,80 + 126,58) балла.

Завтра, 25 сентября, с произвольными программами выступят юниорки и танцевальные дуэты. После короткой программы у девушек лидирует россиянка Аделия Петросян, а София идёт четвёртой. У танцоров россияне также занимают первое и четвёртое место после ритм-танца. Первую строчку занимают Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, в шаге от пьедестала остановились София Качушкина и Олег Муратов.