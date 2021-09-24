Андрей Скабелка покинул пост главного тренера «Локомотива», сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на его агентов. Белорусский специалист возглавлял ярославцев с начала прошлого сезона. Под его руководством ярославцы дошли до полуфинала Западной конференции сезона-2020/21, где уступили ЦСКА (3-4). После девяти игр сезона-2021/22 «Локо» идёт на десятом месте в таблице «Запада» с семью очками.

Новым главным тренером «Локомотива» будет 48-летний Игорь Никитин. В его штаб войдет тренер по защитникам Дмитрий Юшкевич.

Никитин последние четыре сезона возглавлял ЦСКА, с которым дважды дошёл до финала Кубка Гагарина и выиграл трофей в 2019 году. Летом его сменил в армейском клубе Сергей Фёдоров.