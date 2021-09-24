Стали известны все участники 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу. Сборная России, которая накануне победила в 1/8 финала Вьетнам (3:2), встретится с Аргентиной, разгромившей Парагвай 6:1.
Результаты остальных игр 1/8 финала следующие:
Венесуэла — Марокко — 2:3
Бразилия — Япония — 4:2
Испания — Чехия — 5:2
Португалия — Испания — 4:3 д.в.
Узбекистан — Иран — 8:9
Казахстан — Таиланд — 7:0
Пары 1/4 финала выглядят следующим образом:
Марокко — Бразилия (26 сентября, начало — в 17:30 мск)
Россия — Аргентина (26 сентября, 20:00)
Испания — Португалия (27 сентября, 17:30)
Иран — Казахстан (27 сентября, 20:00)
Россия в случае выхода в полуфинал встретится с победителем матча Марокко — Бразилия.
На предыдущем чемпионате мира по мини-футболу Россия и Аргентина встретились в финале. Россияне уступили со счётом 4:5.
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