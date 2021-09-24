Олег Знарок вернулся на пост главного тренера сборной России по хоккею. Российские фигуристы впервые в истории получили максимальную квоту на Олимпиаду. Состоялись первые заезды «Гран-при России» в «Формуле-1». Елизавета Туктамышева выиграла первый этап Кубка России, а Илья Яблоков – этап юниорского «Гран-при». Самые интересные новости спорта 24 сентября – в дайджесте Nevasport.

Российские альпинисты погибли при восхождении на Эльбрус

Пять российских альпинистов погибли при восхождении на гору Эльбрус. 23 сентября группа из 20 человек отправилась на восхождение. В результате удалось спасти 15 человек.

Олег Знарок назначен главным тренером сборной России по хоккею

Президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк сообщил, что главным тренером сборной России по хоккею назначен Олег Знарок. Специалист возглавляет национальную команду во второй раз.

Елизавета Туктамышева выиграла первый этап Кубка России

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призер чемпионата мира 2021 года Елизавета Туктамышева одержала победу на первом этапе Кубка России в Сызрани.

Джошуа перевесил Усика на 8 кг

Состоялась официальная церемония взвешивания перед вечером бокса в Лондоне. В главном событии вечера встретятся украинец Александр Усик и британец Энтони Джошуа.

Самарин выиграл 1-й этап Кубка России в Сызрани, несмотря на суперпрокат Ерохова

Александр Самарин стал победителем первого этапа Кубка России по фигурному катанию в Сызрани.

Боттас стал лучшим в первой и второй практике «Гран-при России»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал лучшим в первой второй практике «Гран-при России».

Хаугер стал чемпионом «Формулы-3» по итогам гонки в Сочи

Пилот «Премы» Деннис Хаугер стал чемпионом «Формулы-3» в сезоне-2021. Досрочный титул 18-летний норвежец оформил по итогам первой спринтерской гонки «Гран-при России», которая прошла на автодроме в Сочи.

Кагановская и Ангелопол — лучшие в ритм-танце на ЮГП в Любляне

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол стали лучшими по итогам ритм-танца на этапе юниорского «Гран-при» в столице Словении Любляне.

Россия впервые в истории получила максимальную квоту в фигурном катании на Олимпиаде-2022

Сборная России по фигурному катанию впервые в истории получила максимальную квоту на Олимпийских играх. Во всех четырёх дисциплинах у России будет по три представителя.

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на Кубке России

Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в короткой программе на первом этапе Кубка России по фигурному катанию в состязаниях спортивных пар.

Яблоков выиграл этап ЮГП в Любляне

Российский фигурист Илья Яблоков стал победителем этапа юниорского «Гран-при» в столице Словении Любляне.